الحلقة الـ٢٠ من "سلطانة المعز".. خروج أحمد صيام من الحبس وحمدي يقوم بمراقبته

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قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة



دارت أحداث الحلقة الـ٢٠ من مسلسل "سلطانة المعز" حول خروج أحمد صيام من الحبس،ورؤية "السلطانة" غادة عبد الرازق له.



طلب "مجدي" من "نعيم"محمود عبد المغني أن يعمل معه،وأن يشرح له كل المعلومات الخاصة عن عمله لأنه يعرف سبب العداوة التي بينه وبين السلطانة،وأخبره أنه قام بقراءة الجواب الذي أرسلته "السلطانة" لزوجته"كريمة"دينا عندما كانت في الحبس.



إخبار "فوزي"ياسر الرفاعي للسلطانة أن "سعد الخياط" خرج من الحبس عن طريق خدعة قام بعملها مع أبنائه.



طلب عم سالم البواب من "جو"كريم الأبنودي إعطائه صورة وثيقة الزواج، فيقوم بإعطائه صورة العقد المزيف الذي لجأ لعمله، ويخبره أنه ليس متزوجًا من" ضي" وأنهم قاموا بالهرب من بعض الأشخاص حتى لا يقوموا بإيذائه.



إخبار "عم تحسين"حسن حسني للسلطانة بأن شقيقها"سلام" أحمد ماجد قبل وفاته قام بإعطاء "رضا"شريف إدريس ٢٠٠ ألف جنيه لكي يستطيع السفر بهم،وأنها لابد أن تُطالب بحقها، لكنها ترفض.



أخذ "خزاعة" والدته وجعلها تلتقي بـ "سيدرة" شقيقه نعيم وأخبرها أنها تحبه.



رؤية المباحث لـ"ضي" و"جابر" وهما واقفين ليلاً في الشارع فيقوموا بسؤالهم عن سبب وقوفهم في ذلك التوقيت ليخبروهم أنهم كانا عائدين من عيد ميلاد صديقتهم.



إخبار "مجدي" لزوجته كريمى بأنه يتمنى الإنجاب منها،وأنه يحبها كثيرًا.



أخذت "سيدرة" "كريمة"وزوجها "مجدي" للعمل في الشركة عندهم،لتقنعها بأنها لها دور في أساسي في العمل معها لخبرتها الكبيرة في التعامل الأشخاص.





إخبار السلطانة لرضا بأنها عرفت حكاية الأموال التي أعطاها شقيقها" سلام" له لكنها رفضت أخذها منه وطلبت منها أن يسلمها لزوجته أو يتبرع بها للمحتاجين.



مراقبة "حمدي" محمود البزاوي، لأحمد صيام لمعرفة مكان عمله هو و"نعيم" .









يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.