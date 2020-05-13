خاص.. ميريت عمر: أجسد مشهد عن التنمر في فيلم "ألبينو".. وهذه نصيحة والدي ليا

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كشفت الفنانة ميريت عمر عن أعمالها الفنية الجديدة قائلة: "أستعد لأعمال عديدة ولكنها لا أستطيع الافصاح عنها الأن، ولكن لدي فيلم ألبينو مع الدكتور حسام داغر سوف نقوم بتصويره بعد العيد".



وتابعت ميريت عمر في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلة: "أجسد مشهد به تنمر شديد، وهو يعتبر من الأفلام القصيرة الهامة جدًا خلال الفترة المقبلة، لمناقشته لقضية في غاية الأهمية".



وأضافت كاشفة عن نصيها أهداها لها والدها الفنان الراحل عمر الحريري قائلة: "أهداني والدي نصيحة في منتهى الأهمية وبالفعل نفذت نصيحته، طول عمري بحب الفن وما هو خلف الكاميرا وأنا صغيرة مفكرتش اني أكون ممثلة نهائي لأنه صعب ترك أولادي وكنت أعيش في الاسكندرية وليس في القاهرة".



واستكملت: "قررت الخوض للمجال بعد جواز ولادي، وفكرت البدء في شئ أحبه ووالدي عمره ما أعترض ولكن قال لي كل ما أطلبه منك أن مهما كان عندك موهبة يجب تتعلمي كي تصبحي فنانة ثقيلة وموزونة بشكل صحيح، وبسبب أن عمري لا يسمح دخولي لمعهد فدخلت في سنة 2018 أول ورشة لدكتور حسام وهي استوديو الممثل تعلمت أشياء كثيرة، والدكتور حسام لديه تفاصيل كثيرة ومهمة في التجويد واستفادت كثيراً ولعدم وجود فرصة عملت في أشياء قليلة وتم حذفها في المونتاج".



وتابعت: "ولكن قررت الخوض بشكل جدي وأخذت كورس مرة أخرى مع الدكتور حسام وأعتبرت أنه إعداد ممثل وكيفية وقوفي أمام الكاميرا ونزلت لشركات الكاستنج وهذا ما كان سيفعله والدي معي وفجأت بعد نزولي أن والدي اسمه كان عائق بالنسبة لي لأن اسمه كبير ولا يصح أن أنزل للعمل في مشهد صغير وهذا قيل لي أكثر من مرة وتأكدت من هذا في لقاء وقررت أن أعلن اني على إستعداد العمل في مشهد أو اثنين فقط ويجب التدرب والتعلم لحد ما أثقل بالتجربة حتى أستطيع أن أكون مسئولة عن دور مهم في عمل".



وتابعت: "الحمدلله جاء لي أكثر من عمل ويوجد أعمال خوضت بها في رمضان ولكن مع الأسف لم يتم عرضها بسبب ظروف كورونا، صورت إسود فاتح ولم يستكمل لأنه في بيروت، وليه لا مع أمينة خليل وإخراج الاستاذة مريم أبو عوف وهو 15 حلقة، ودخلت مسلسل شاهد عيان وجسدت دور دكتورة نهال وعملت حوالي أربع مشاهد، وعملت في جمع سالم دور محوري ويتم ظهوري في 3 مشاهد على خط استاذ محمد شاهين لان به جريمة قتل حدثت ويوجد لغز، وعملت مشهد دودة صغير جدًا ولكنه فخر وشرف ليا في خيانة عهد وكان فلاش باك مع الاستاذة حلا شيحة والاستاذة إيفا والاستاذ سامح عبد العزيز وهذا عمل عملاق وكبير جدًا واني في مشهد لمدة دقيقة فهذا شرف كبير ليا، وسوف أكون ضيفة شرف في مسلسل ونسني في الحلقة ال30 لأن حلقاته منفصلة متصلة وموضوعه جديد ومختلف عن الشخصيات التي جسدتها".



واختتمت قائلة: "كنت أتمنى العمل مع والدي بالطبع، وناس كثيرون لا يحصوا ولا أستطيع قولهم حتى لا أنسى أحد جميعهم عمالقة، ولكن من هذا الجيل أحب العمل مع الاستاذة يسرا، وإلهام شاهين، محمود حميدة، خالد الصاوي وكثيرون نتعلم منهم، أنا أشاهد المسلسلات وأخذ هؤلاء الناس درس تمثيل وخصوصا بعد مشاهدتي للاستاذ أحمد خليل في مسلسل الفتوة أتعلم منه التمثيل، والاستاذة إنعام سالوسة وأحلام الجريتلي لديهم خبرة وحب لما يفعلوا الموضوع جدي ونظرتي وحبي للموضوع مختلفة تماماً جميعهم هائلين، ووجود عظماء الدراما المصرية مثلهم تواجدهم في أي عمل يصنع ميزان للعمل لأن هذه الخبرة التي يكتسبها الممثل الذي يقف أمامهم وبالطبع نجوم الفترة الحالية مثل الاستاذة حلا شيحة وده فخر ليا وهي ممثلة ونجمة وده فخر ليا، واشتغلت مع الاستاذ حسن الرداد وعملت مع شباب جميل ومحبين للموضوع ولديهم طاقة سوف تظهر أكثر".