Advertisements

شاهد.. مسلسل "اللعبة" الحلقة 23 على "mbc مصر"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا



أخبار تهمك

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب أفريقيا جهود مكافحة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

منذ ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

07:11 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟