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الزراعة: تكثف حملاتها على أسواق اللحوم وتداول اللقاحات البيطرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:08 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من دكتور عبدالحكيم محمود  رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 6/5/2020 وحتى 12/5/2020، بلغ حوالي 18 طن و888 كجم على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 64 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 6 محافظات وهي (الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الاسماعيلية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 145 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 19 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. 

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

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