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"أرجل" شخصية في مسلسل "البرنس".. هكذا وصف الجمهور نور اللبنانية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
"أرجل شخصية في المسلسل.. لطشت أحمد زاهر قلم وفتحت دماغه رجعته العصيان" كان هذا تعليق إحدى الصفحات الساخرة على فيسبوك بعد رد الفعل المفاجئ للنجمة نور اللبنانية في مسلسل "البرنس" الذي تقدم فيه شخصية علا، وهي شخصية هادئة تعيش في حي الشرابية بشارع يشهد صراعاً دمويا بين رضوان البرنس (النجم محمد رمضان) وأخوته بقيادة فتحي (أحمد زاهر).

وظهرت نور في مشهد بالحلقة الـ19 وهي بالإسدال بعد انتهائها من الصلاة، لتعرف أن فتحي قد اختطف ابنة رضوان وتخلص منها بمنطقة بعيدة، فخرجت إلى الشارع لتمنح فتحي أول إهانة حاسمة له بالمسلسل، بأن صفعته ثم جلبت قلب طوب وشجت رأسه به، ليسارع فتحي بالذهاب للمستوصف لعلاج الجرح، وأثار المشهد حماس الجمهور على السوشيال ميديا لكون رد الفعل الوحيد على جرائم فتحي طوال حلقات المسلسل.

 وكانت نور قد نشرت صورة لها من كواليس هذا المشهد بالإسدال قبل بدء عرض المسلسل، وهو ما جذب الانتباه لطبيعة دورها الجديد الذي قدمت فيه لأول مرة دور فتاة شعبية.

وفي الحلقة السابقة، أبرزت نور جانب الحاد لشخصية علا، باستخدام سكين مطبخ وضعته على رقبة زميلتها في مطعم الفندق الذي تعمل به بعد أن ضجت من تحرشاتها المستمرة، لتهددها بالابتعاد عنها، وتذكرها بأنها ليست فتاة رقيقة من حي راقي، بل أنها من حي الشرابية الشعبي.

مشهد سابق لشخصية علا في الحلقة الثانية كان عبارة عن مشادة في الحارة تضمنت ردح متبادل مع فتحي بعد أن تهجم عليها في بيتها، وكشف المشهد عن تنافس فتحي على حبها مع أخيه رضوان البرنس الذي يقوم بدوه النجم محمد رمضان.

ويشهد الخط الخاص بعلا في المسلسل تصاعداً درامياً مع ظهور رجل الأعمال عماد عناني (أيمن عزب) الذي يعبر عن إعجابه بها، وهو ما أشعل غيرة زميلتها في العمل وأدى لمشاجرة المطبخ، يحدث هذا بعد أن بدأت لأول مرة في الاعتراف لوالدتها بحبها لرضوان البرنس، وهو الحب الذي أنكرته طوال عمرها، بينما الآن رضوان يقضي عقوبته في السجن بعد المكيدة التي دبرها له أشقائه للحصول على نصيبهم بإرث والدهم المتوفى.

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