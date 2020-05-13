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أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:56 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
انهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بعد تصريح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك يدرس تدابير إضافية لدعم الاقتصاد مع استمرار عدم اليقين بشأن فيروس كورونا، في حين استبعد اللجوء إلى خفض معدل الفائدة إلى النطاق السالب.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع كبير للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة.

وكان الرئيس دونالد ترامب حث البنك المركزي الأمريكي بالأمس على اعتماد معدلات الفائدة السالبة.

واستفاد الذهب منذ بداية العام من تدابير التحفيز الضخمة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بفعل أزمة كورونا، مع إطلاق البنوك المركزية والحكومات بالفعل حزم تحفيزية بقيمة 15 تريليون دولار.

وبتخوف المستثمرون من حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا قد تؤدي إلى تعميق حراج الاقتصاد العالمي.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 11 عاماً خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 1716.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً مستوى 1711.33 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 100.194.

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