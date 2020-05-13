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شيكو يدبر مكيده لإفساد الرجيم لدي فريق هشام ماجد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

يتعرض الآن الحلقة 23 من مسلسل "اللعبه" وذلك عبر قناة mbcمصر الساعه الثامنه والنصف مساءً.

وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشيكو للفوز بالتحدي، حيث أن شرط في التحدي هو عمل رجيم والنزول بمقدار 25 كيلو جرام من الوزن.

ويدبر شيكو مكيده لهشام ماجد وفريقه، لكي يفسد الرجيم وبالتالي لم يتمكنو من لبنزول بمقدار 25 كجم من وزنهم ويخسرون التحدَي.

وقام "شيكو" بشوي كفته أمام باب شقه هشام ماجد فيتجه فريق هشام ماجد المكون من زوجته مي كساب وصديقه أحمد فتحي وزوجة صديقه دعاء مصطفي، لمكان الشوي فيذهب ورائهم هشام ماجد بالبندقيه ويهددهم "اللي هياكل منكم هضربه بالنار" ويقوم بمنعهم من الأكل لكي يتمكن من الفوز بالتحدي



_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.

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_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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