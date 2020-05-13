تامر أمين :"بعشق محمد رمضان كفنان لكن مفيش راجل يلبس قميص شبيكة مخرم"

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أوضح الإعلامي تامر أمين عن سبب انتقاده دائمًا للفنان محمد رمضان، لافتًا أمه ينتقده لأنه يرفض تضييعه لموهبته بتصرفاته السيئة التي يفعلها، حيث قال :"مستخسر موهبته يضيعها".



تحدث تامر أمين خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عن رأيه في الاستعراضات التي يفعلها أثناء إحيائه للحفلات الغنائية،موضحًا أن الإستعراض لا يشتمل على خلع الملابس،حيث قال :"أنا مع الاستعراض لو شو حلو وقائم على الإبهار مش القلع،ومافيش راجل يلبس قميص شبيكة مخرم".



وأشار أن أولاده لا يشاهدون حفلاته الغنائية :"أنا ولادي مش من الجيل ده"، لافتًا أنه لا يحبه كمطرب قائلاً:"دي أذواق".





كشف تامر أمين أنه يحب محمد رمضان كفنان، حيث قال :" أنا بحب وبعشق موهبة محمد رمضان التمثيلية وبتفرج دلوقتي على البرنس، لكن مبحبش أتفرج على جسم واحد أو واحدة بتتلوى، مبحبش القلع".