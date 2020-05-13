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إصابة رئيس التمريض بمستشفى الأحرار التعليمي في الزقازيق بكورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أصيب رئيس التمريض بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، بفيروس كورونا فيما خضع 4 ملازمها للعزل المنزلي لمدة 14 يوما احترازيا، تحسبا لإصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، أن رئيس التمريض أصيبت بعدوى فيروس كورونا من خارج المستشفى. مشيرا إلى أنه تم عزل 4 من التمريض المعاوينين المخالطين لها.

وأشار إلى أنه تم تطهير وتعقيم المستشفى. مؤكدا أن العمل يسير بشكل منتظم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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