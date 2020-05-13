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فارس كرم يفوز في "إغلب السقا" ويتبرع ب 100 ألف جنيه ل 57357
الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:58 م
سارة ابراهيم
ظهر اليوم المطرب اللبناني فارس كرم ضيفآ جديدآ في برنامج "إغلب السقا" ،الذي تقدمه النجمة رزان مغربي وأحمد السقا يوميآ الساعة 7 مساء علي مصر MBC .
تنافس فارس بشدة مع السقا علي ستة ألعاب رياضية وترفيهية ، من يحصل علي نقاط أكثر يفوز ب 100 ألف جنية ويتبرع بها لجمعية خيرية .
أطرب فارس جمهور البرنامج بغناء بعض أغانيه الجميلة مثل " التنورة ، نسوانجي" ، إيضآ غنا ل عبدالمطلب " مابيسألش عليا ابدآ" وشاركه السقا والجمهور في الغناء معه والتصفيق له كثيرآ ، قالت "رزان" الله من اكثر الحلقات حقيقي اللي اتبسطنا فيها معك فارس " .
فاز فارس علي السقا ب 100 ألف جنية وتبرع بها لمستشفي 57357 ، قال " أنا جيت انهردا وحبيت أتحدي السقا" عشان عاوز أشارك في الخير معاكم وديمآ يا رب في الخير مع بعض" .
"إغلب السقا "برنامج ترفيهي وخيري ،يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب 100 ألف جنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه عن طريق الإجابة على سؤال الحلقة .