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الحلقة الـ٢٠ من مسلسل "البرنس".. خروج رضوان من الحبس ليبدأ الانتقام من أشقائه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:04 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد


عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة العشرين من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الـ٢٠ حول ذهاب "محمود" محمد جمعة للبحث عن والد"مريم" الذي عثر عليها في موقف الميكروباص، ليعرف أن والدها تم حبسه بسبب سرقته لزوجة شقيقه وأنه إخوته قاموا بإلقاء ابنته في الشارع.

تعيين "شيماء" دنيا عبد العزيز في شركه الأدوية الخاصة ب "كمال عناني" وذلك بفضل مساعدة" علا" نور اللبنانية لها.

طلب "كمال عناني"من "علا" أن يكونوا اصدقاء بعدما حكت له قصه حياتها.

تعيين "نورا" ريم سامي في شركه عم صديقها في الجامعة عقب تخرجها، وخروج حمادة من الحبس وذهابه للعمل في معرض السيارات الخاص بـ"فتحي" أحمد زاهر، وطردته والدته بعدما علمت بذلك الخبر.

زواج "كمال عناني" من" شيماء"، وبعد مرور خمس سنوات خروج رضوان من الحبس.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل

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