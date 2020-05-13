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ويزو ضيف شرف الحلقة 23 من مسلسل "اللعبة"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:05 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق

يتعرض الآن الحلقة 23 من مسلسل "اللعبه" وذلك عبر قناة mbcمصر الساعه الثامنه والنصف مساءً.

وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشيكو للفوز بالتحدي، حيث أن شرط في التحدي هو عمل رجيم والنزول بمقدار 25 كيلو جرام من الوزن.

وتقوم "ويزو" دينا محسن بدور دكتوره تخسيس في الحلقه 23 من مسلسل اللعبة، وإسمها "دكتوره نادين خالد، أخصائي التخسيس وعلاج السمنه.


ويتفاجيء الجروب الخاص بشيكو" بويزو " حيث قامت بفتح الباب فجأه وضرب محمد ثروت علي ظهره، وتقوم ميرنا جميل باخبارها" برافو عليكي أنك جيتي علشان تخسي".

ويقول " شيكو " بالدور لو سمحتي إحنا جروب وجايين قبلك" لتقوم ويزو بالإفصاح عن نفسها وتفاجئهم بأنها هي دكتوره التخسيسي فيتفاجئ الجميع ويقولون في نفس واحد" إاااااايه!!!!".



_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.

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_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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