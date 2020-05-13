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الأهلي يكشف حقيقة أزمة سعد سمير

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  على عدم وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف عبد الحفيظ :" سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي.

وأوضح أن الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

وأتم عبدالحفيظ حديثه، أن الأهلي يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادي بأبنائه اللاعبين.

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