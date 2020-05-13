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دعاء ليلة القدر.. "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
يعتبر الدعاء يوم ليلة القدر من الامور المستحبة، لأن هذه الليله لها فضل عظيم، فهي ليله نزل فيها القرآن الكريم، وعن الدعاء المستحب قوله يوم ليلة القدر ما يلي:

قال الرسول الكريم "مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه"، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى"، وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان وغيره: "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار".

وروت السيدة عائشةَ رضِى اللهُ عنها، أن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُجاوِر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: "تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ"

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