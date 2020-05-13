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ميناء دمياط يستقبل 8 ألاف طن من السكر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 سفن بضائع عامة، وغادرته 4 سفن بضائع عامة ليصل بذلك إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 25.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3000 طن يوريا و3 آلاف و490 طن رمل و1500 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و461 طن حديد بليت و1093 طن خردة و8000 طن سكر و1969 طن خشب زان و12431 طن ذرة و 1750 طن كلوريد ايثلين.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات شملت فواكه (برتقال وفراولة وعنب ويوسفي) وخضروات (بطاطس وخرشوف وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وثوم وبردقوش) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وألمانيا وهولندا وسنغافورة وبريطانيا والهند وإسبانيا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 139503 أطنان.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96540 طنا..وغادرت 2274 شاحنة منها 918 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49218 طنا من البضائع العامة.

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