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شؤون الحرمين تطبق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتطبق من خلالها أعلى المعايير الإحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام، ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية وفق توجيهات ولاة الأمر لمنع تفشي ووصول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتكثف رئاسة شؤون الحرمين مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الإجراءات الاحترازية والوقائية في المسجد الحرام، والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام 7 مرات يوميًا.

كما تقوم بإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين وتفعيل مبادرة "معًا محترزون"، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

ووضعت الرئاسة كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آليًا، تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام، وتستمر في أعمالها الدورية، منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عدد من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.

وفي مجال إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية، تستمر الرئاسة ببث الدروس العلمية والمحاضرات عبر منصة "منارة الحرمين" الإلكترونية، التي دشنتها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لبث الدروس والمحاضرات، التي يقدمها أصحاب الفضيلة مدرسي الحرمين الشريفين في مختلف المواضيع الشرعية، التي ترسخ منهج الوسيطة والاعتدال.

ويقوم قسم الأعمال الإلكترونية بتجهيز المايكات واختبار النظام الصوتي قبل الصلاة بـ 20 دقيقة للتأكد من جودته، وتشغيل الصلوات من غرفة التحكم الرئيسية ببدروم توسعة الملك فهد على المازج الصوتي رقم 3 و4.

ويقوم بتشغيل الاحتياطي من غرفة التحكم بالمكبرية على المازج الصوتي رقم 1و2، ومتابعة صلاة الجنازة والاتصال المباشر مع المؤذنين بالمكبرية لإبلاغهم عن الجنائز، التي تصل للمسجد الحرام وعددهم، وكذلك يتم أثناء الصلاة متابعة النظام الصوتي بشكل عام في جميع أنحاء المسجد الحرام من سماعات داخلية أو مكبرات صوت خارجية، وذلك للتأكد من سلامة جميع مخارج الصوت المؤدية لغرفة التحكم من تنظيف وتهيئة كهربائية وإلكترونية.

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