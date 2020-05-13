أبرز ما جاء في الحلقة ال20 من "الاختيار"

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عرضت منذ قليل العشرين، من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





أبرز ما جاء في الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار":



_قيام المنسي بالحديث مع أحد الضباط أصدقائه بالكتيبة ويؤكد له أن هشام عشماوي وعماد عبدالحميد هما من قاما بتنفيذ حادث الفرافرة، كما أن عشماوي يقرر السفر إلى ليبيا ليستكمل عملياته التكفيرية من هناك نظرا لضيق الأمور عليهم في مصر.



_فيما يقرر أبو سعد الجنوبي الانتقال لسيناء ويرفض السفر مع عشماوي إلى ليبيا، ويستعين المنسي بالشيخ رمضان عبدالمعز لرفع الروح المعنوية لجنود كتيبته ولتأكيد لهم أنهم على حق والتكفيريين على باطل.



_انتهاء خدمة المنسي في سيناء ويتم نقله منها وفي مشهد محزن كان يودع أصدقائه بالكتيبة من الجنود والضباط، كما يتذكر المنسي والده أثناء قيامه بالإفطار في رمضان مع والدته ويتمنى الاستشهاد والالتحاق به وتغضب منه زوجته بشدة.



_ويقوم المنسي بزيارة سعد ووالدته لتقديم واجب العزاء في وفاة عبدالله، ولكن والدة سعد وعبدالله ترفض العزاء وتطلب من المنسي ثأر نجلها ممن قتلوه ويعدها بذلك.



_تنتهي الحلقة بهروب كل من هشام عشماوي وعماد عبدالحميد، إلى أجدابيا في ليبيا واستقبلهما هناك مفتي التكفيريين بفرح وسعادة غامرة.





أبطال مسلسل الاختيار:



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





