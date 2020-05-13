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لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يصر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت تقارير صحفية ، أن إدارة النادي الأهلي ترفض التخلي عن فكرة ضم سيرينو من صن داونز هذا الصيف رغم تمسك فريقه به وعدم رغبة إدارة بطل جنوب أفريقيا في بيعه مهما كان الثمن.

 

وتابعت التقارير أن مسئولي النادي الأهلي سوف يحاولون مرة أخرى مع ميلودي صن داونز من أجل التعاقد مع جاستون سيرينو لأنه هناك إجماع على إمكانياته الفنية من قبل الجميع بالشياطين الحمر.

 

وأشارت التقارير إلى أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي يريد قدوم جاستون سيرينو في ظل إمكانية عدم بقاء رمضان صبحي في الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي.

 

وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت في الفترة الماضية أن ميلودي صن داونز رفض 2 مليون دولار بجانب جيرالدو من النادي الأهلي لبيع جاستون سيرينو.

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