Advertisements

الزمالك يحسم مصير باسم مرسي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
حسم مسئولو نادي الزمالك، مصير باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار لصفوف الإنتاج الحربي، من العودة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، فكرة عودة باسم مرسي مرة أخرى لصفوف الأبيض.

وقام أمير مرتضى بإبلاغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برفضه التام عودة باسم، مرجعا ذلك لتراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وسوف تقوم إدارة نادي الزمالك بالعمل على تسويق باسم مرسي من أجل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 17 ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ ساعة و 11 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

08:31 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟