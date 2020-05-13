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مدير مستشفى الأحرار يزف خبرًا سارًا عن إصابات كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أعلن الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إنهاء العزل لمنزلي لـ 32 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال بالمستشفى بعد مرور 14 يوما على عزلهم دون ظهور أي أعراض عليهم بمرض كورونا. مشيرا إلى أنهم عادوا إلى المستشفى لمباشرة عملهم.

وقال "العراقي" إن العاملين بالمستشفى الذين تم عزلهم عادوا إلى المستشفى لمباشرة عملهم، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم عزل منزلي لـ 5 أطباء واثنين تمريض واثنين من العمال، بعد مخالطتهم لحالة إيجابية، وتبين إصابة طبيب وطبيبة منهم بالفيروس القاتل.

وجرى نقلهم إلى أحد مستشفيات العزل. مشيرا إلى أن الطبيب تعافى فيما لاتزال الطبيبة تتلقى العلاج للازم بمستشفى العزل بالباجور برفقة زوجها وطفلتيهما ووالده زوجها الذين انتقلت لهم العدوى من الطبيبة.

وتابع: شهدت أيضا الفترة الماضية عزل منزلي لـ 10 أطباء و6 ممرضين و7 فنيين المنزلي بعد مخالطتهم حالة مصابة خارج المستشفى، مضيفا أنه تبين عدم إصابة أي منهم بأعراض فيروس كورونا وعادوا وزملائهم الآخرين إلى العمل عدا الطبيبة "منار سامي " التي مازالت تتلقى العلاج.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..

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