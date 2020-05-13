مسلسل الفتوة يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة 20

مسلسل الفتوة الحلقة 20.. تصدر مسلسل الفتوة الحلقة 20 تريند جوجل، وهذا بعد أحداث المسلسل المثيرة والشيقة للغاية، حيث نال المسلسل منذ بداية انطلاقه وحتى الان نجاحا جماهيريا عريضا.





مسلسل الفتوة الحلقة 20، من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 20

ذهب عزمي لفضل لمبايعته بأن يكون الفتوة في الجمالية، وأن يكون كبير المشاديد، وقامت جميلة الغازية بتعزية مي عمر "ليل" والمعلم عزمى "أحمد صلاح حسني" الذي يطلب من جميلة البقاء في الجمالية والعودة إليها لكنها تشترط عليه الزواج منها.





مسلسل الفتوة الحلقة 20.. مواعيد العرض





يذاع مسلسل الفتوة الحلقه 20 عبر قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي، وعن تردد قناة الحياة الحمراء رمضان 2020، إليكم التالي





– القمر الصناعي: نايل سات





– التردد: 12206





– معامل الترميز: 27500





– الاستقطاب: عمودي







