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البابا تواضروس يستقبل كهنة وأعضاء كنيسة العذراء الأباصيري

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم كهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالأباصيرى بعين شمس.

كانت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة قد أطلقت مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي" بغية مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.

وتقدم مبادرة "وقتكِ غالي" لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.

كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين قد اعتمد، نتيجة المسابقة البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، والتي شارك فيها ما يزيد عن ٤٥٠٠٠ طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وتم التوقيع على النتيجة النهائية قبل اعتمادها من قِبَّل الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية، اللذين قادا فعاليات المسابقة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة أمس الدكتور عبدالله حنا الذي عرض على قداسته نتيجة المسابقة التي تتولى الكنيسة القبطية منح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بها الجوائز المالية المرصودة لها.

حيث عرض رئيس المكتب الفني على قداسة البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة ٤٥١٤٩ متسابق من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

كما تمت مناقشة موضوع تدريب ١٠٠٠ معلم تربية دينية مسيحية والذي تم الانتهاء فيه من تدريب ٤٨٠ معلم، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.
وقدم قداسة البابا الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرٍ وافٍ من المعرفة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية. حيث تقوم الكنيسة بمنح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.

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