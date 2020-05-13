يوفنتوس يرفض رحيل "دي ليخت" لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تعقد الموقف بين برشلونة ويوفنتوس بشأن الصفقة التبادلية التي من المنتظر عقدها خلال الأيام القادمة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة طلب ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ما قوبل بالرفض التام من يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت سيكون قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة، حال رحيله عن يوفنتوس، نظرًا لاحتياج البارسا إليه لتقدم جيرارد بيكيه في العمر .

وذكر التقرير أن برشلونة طالب بضم دي ليخت، إلا أن يوفنتوس رفض الأمر من الأساس، وعرض بعض اللاعبين الآخرين، كان من بينهم دانييلي روجاني، والذي لا يشارك كثيرًا بسبب وجود 4 مدافعين يسبقونه، وهم كيليني وبونوتشي ودي ليخت وديميرال.

وكان برشلونة ويوفنتوس قد دخلا في مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها آرثر ميلو إلى يوفنتوس، مقابل انتقال لاعب من يوفنتوس إلى برشلونة.

ولم يستقر برشلونة بعد على اللاعب الذي يريده من يوفنتوس، حيث تدور العديد من الأحاديث حول أكثر من لاعب أهمهم فيدريكو بيرنارديسكي وميراليم بيانيتش.