تامر أمين: "ماقولتش إني شيخ.. ومافيش حاجة اسمها رقاصة محترمة"

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أوضح الإعلامى تامر أمين أنه يقوم بالسهر في أماكن يتواجد بها راقصات، وأنه تفاجئ في أحد السهرات بسيدة محترمة بجانبه تقول له :"مانت بتسهر زينا أهو، أُمال ليه عامل فيها شيخ ليه".





وتابع تامر أمين خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي :"أنا عمرى ما قولت إنى شيخ، وبأزعم إني ماعملش حاجة غلط، ورأى فى الرقص مالهوش علاقة بالسهر فى الأماكن العامة، ومافيش حاجة اسمها رقاصة محترمة".





وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



واستضافت إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.