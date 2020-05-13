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هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:31 م
مصطفى فكيه
تصدر اسم "رضوان البرنس" الشخصية الفنان محمد رمضان، في مسلسل "البرنس" تريند موقع تبادل التددوينات القصيرة "تويتر"، وذالك بسبب خروجه من السجن.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة
هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة
هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة
هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة

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