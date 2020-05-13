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تامر أمين: برنامج "الابراشي" ليس بقوة "البيت بيتك" (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي تامر أمين على تساؤل، أسباب الاستعانة بـ الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم البرنامج الأساسي في التليفزيون المصري، بدلا منه، قائلا:" عشان وائل ساكن جنب التلفزيون المصري"، مؤكدا أنه يعتبر "ماسبيرو" بيته وسعيد بالسنوات التي قدم فيها برنامجه "البيت بيتك" على شاشته.

وقال "أمين" فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "التلفزيون المصرى بيتى الذي أتشرف بيه وفضله عليا مدى الحياة".

وكشف الإعلامي أنه على مدار السنوات الماضية كان على تواصل مع من المسئولين بماسبيرو، موضحا أن لديه رؤية أن عودة التعاون يجب ان تكون بمستوى برنامج "البيت بيتك" الذي كنت أقدمه.

وتابع: برنامج الاعلامى وائل الابراشى جيد واتمنى له التوفيق لأنه فى التلفزيون المصري، لكنه ليس مثل برنامج "البيت بيتك، لن ولم يأت برنامج فى قوة وتأثير حالة برنامج "البيت بيتك".

وحل الإعلامي تامر امين، مساء اليوم، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.

تامر أمين حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وأسبانية عام 1996 وهو ابن الإعلامي المعروف أمين بسيوني وشقيق الإعلامي علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية. 

كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات أخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير. 

وكان يقوم بتقديم برنامج "مصر النهارده" البيت بيتك سابقًا على الفضائية المصرية منذ عام 2004 الذي حقق نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي كله وهو ما أثر كثيرًا في مشوار تامر أمين المهنى إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011 ثم أنتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم انسحابه منها وبعد عدة أشهر انتقل إلى قناة المحور بلس واستمر في تقديم برنامجه "تحيا مصر" إلى أن توقف لمدة غير معلومة بعد عيد الفطر 2012 وبعدها ذهب إلى روتانا مصرية في 2013 ليقدم برنامج ساعة مصرية ثم برنامج من الآخر إلى أن ترك قنوات روتانا ثم أعلن ذهابه لـ شبكة تليفزيون الحياة ليشارك لبنى عسل في تقديم برنامج الحياة اليوم بعدها ذهب إلى شبكة النهار لتقديم برنامج أخر النهار.

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ماسبيرو شيخ الحارة البيت بيتك الإبراشي

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