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فايلر يتسلم تقرير مصابين الأهلي قبل عودة النشاط

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسليم السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تقريرًا طبيًا عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق وسير برامجهم التدريبية والتأهيلية.

وكان فايلر، طلب توفير ملف شامل عن المصابين ومواعيد عودتهم للتدريبات الجماعية، للاطلاع عليها قبل الاستعداد لاستئناف الموسم الكروي.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم: سعد سمير بسبب وتر إكيليس، وكريم نيدفيد وحمدي فتحي بعد خضوعهم لجراحتي غضروف الركبة، ومحمد محمود بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ويتابع خالد محمود، حاليًا، كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ برامج اللاعبين التدريبية علي فترتين يوميًا، على أن يغادروا إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الأخيرة، عقب فتح المجال الجوي.

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