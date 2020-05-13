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"في 3 أسابيع".. مصاب بكورونا يكشف كيف نقل العدوى لـ 21 فردًا من أسرته

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشاد عمر عبد الله، أب مصاب بكورنا فى الأقصر، بالأطقم الطبية القائمة على رعاية مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتًا إلى أنه يعمل فى المجال الطبى، وانتقل له الفيروس ومن ثم نقله إلى 21 من أفراد عائلته، بينهم نساء وأطفال ورجال، وتابع: "أنا مبسوط من اهتمام الإعلام والمسئولين بمرضى فيروس كورونا المستجد والتخفيف عليهم فى محنتهم".

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتواجد فى العزل الصحى منذ ثلاث أسابيع، وباقى أفراد عائلته أتواجد فى العزل منذ 3 أسابيع، ونحظى برعاية صحية جيدة.

ووجه "عبد الله"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة الصحة،على الدور الكبير المبذول فى الاهتمام بمرضى فيروس كورونا، وتابع: "ربنا يعينكم على اللى أنتم فيهم".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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