Advertisements

صندوق النقد: محادثات لبنان تستهدف استعادة النمو الاقتصادي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه بدأ محادثات عن بُعد هذا الأسبوع مع المسؤولين اللبنانيين بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، وإن المحادثات ستستمر في الأيام القادمة.

وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت يوم الاثنين ”الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو.“

أخبار تهمك

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

منذ أقل من ساعة

برشلونة يغدر بـ "نيمار" من أجل زميل ميسي

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ ساعتين و 44 دقيقة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 19 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 9 ساعات

"بستخسر موهبته".. تعليق صادم من تامر أمين لـ محمد رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ ساعتين

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:57 م

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟