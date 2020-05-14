درجة الحرارة تصل لـ40.. بيان مهم من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته.





طقس الخميس نهارًا

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لطقس ساعات النهار، فهو حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.





طقس الخميس ليلًا

وأشارت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فهو مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، و بارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس وأكدت أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



درجات الحرارة تتخطى الـ40 كما كشف بيان درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة، عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المنطق لتصل إلى 40 وأكثر، وهي: قنا، الأقصر، أسوان، أبوسمبل، إدفو، والوادي الجديد.