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درجة الحرارة تصل لـ40.. بيان مهم من الأرصاد
الخميس 14/مايو/2020 - 12:15 ص
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته.
طقس الخميس نهارًا
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لطقس ساعات النهار، فهو حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.
طقس الخميس ليلًا
وأشارت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فهو مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس
وأكدت أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
درجات الحرارة تتخطى الـ40
كما كشف بيان درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة، عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المنطق لتصل إلى 40 وأكثر، وهي: قنا، الأقصر، أسوان، أبوسمبل، إدفو، والوادي الجديد.
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء.
وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد اعتبارًا من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وهناك ارتفاع ملحوظ على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على محافظات الصعيد والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا متأثرين بامتداد منخفض السودان مصحوب بكميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تؤدي لتكوين سحب ركامية تؤدي لتساقط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد تكون رعدية في أغلب الأوقات، ومع استمرارية فرص تساقط الأمطار من الخميس للاثنين قد تؤدي لحدوث سيول في بعض الأماكن، مع وجود أمطار خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة منذ الخميس المقبل.
ولفت، إلى أن الرياح تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
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