في ذكرى ميلادها.. بداية دخول سميحة توفيق الفن وخلعها للحجاب وشجعتها والدتها

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تحل اليوم ذكرى ميلاد فنانة تمتلك أنوثة طاغية واشتهرت بأدوار الإغراء، وكانت ابنة عمتها الفنانة نعيمة عاكف، وهي سميحة توفيق.



بداية دخول سميحة توفيق، الفن عن طريق يوسف بك وهبي، وهي في عمر الـ14 عامًا، عندما رآها يومًا في السيرك، وكانت في ذلك الوقت مرتدية الحجاب.



لم يتردد يوسف وهبي، في طلب والدها لجعلها تعمل في السينما، ولم يثن رفض الأب عن محاولاته، خاصة وأن الفتاة توافقه ومتحمسة، إلى جانب والدتها التي كانت تشجعها، فخلعت الحجاب وأشركها "وهبي" بالرقص في عدد من الأفلام.



بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "مبروك عليكي" عام 1945. وحاول المنتجون استغلال موهبتها في مجال الرقص وحصرها في هذة المنطقة إلا أنها رفضت وفضلت مجال التمثيل.



بداياتها كانت تبشر بأنها ستنافس النجمات المتربعات على عرش السينما آنذاك، خاصة وأنها تقدم لون يختلف كثيرًا عن ذلك الذي تقدمه ماجدة الصباحي، أو فاتن حمامة، لكن زحفت عليها الأمراض وهي في سن صغير جدًا، وأبعدتها عن العمل الفني.





