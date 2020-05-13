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كريم دسوقي ل'الفجر الفني': "تجربتي في"النهاية"ممتعة وعظيمة..وهذه أعمالي المقبلة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الفنان كريم دسوقي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "النهاية" قائلاً: "تجربتي في مسلسل النهاية بالنسبة لي تجربة ممتعة جدًا وعظيمة جدًا وأنا حقيقي فخور اني جزء من هذا العمل الضخم وترشيحي في المسلسل جاء عن طريق المخرج ياسر سامي والمخرج المنفذ محمد الطحاوي".

وتابع كريم دسوقي في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلاً: "الذي جذبني لمسلسل النهاية أولاً كاست العمل الاستاذ المخرج الذي أحب أعماله دائما ياسر سامي والمنتج القوي تامر مرسي والفنان المبدع النجم يوسف الشريف و العظيم عمرو عبد الجليل و الفنانة الصادقة سهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق بجد كاست مشجع على العمل فعلا وكنت مستمتع جدًا معهم".

وأضاف قائلاً: "ثانياً سيناريو العمل قوي جدًا قصة جديدة ولم تطرح من قبل في الدراما المصرية العربية ومن أهمها أن العرب حررو القدس والاحداث تدور داخل القدس فهو حلم نتمنى جميعًا تحقيقه بالاضافة الى رؤية العالم بعد ١٠٠ سنة عام ٢١٢٠".

واستكمل: "لم تكن لدي أي مخاوف بالعكس سعيد وواثق في الكاست لأنهم فنانين أقوياء وعلى قدر كبير من الاحتراف و أهل ثقة بالمشاهد المصري و العربي".

وتابع: "الاستاذ يوسف الشريف حقيقي فنان جدًا و انسان جدا واخ وصديق حقيقي وعلى قدر من التدين و الثقافة فهو مثال مشرف للشاب المصري، أما باقي الممثلين والإخراج فنحن دومًا نعمل مثل أسرة جميعنا نتعاون مع بعض وتجمعنا أوقات الشغل العصبية وأوقات الراحة و كانت الكواليس لم تخلو من الكوميديا والفكاهة في حضور استاذي الذين أحبهم جدًا عمرو عبد الجليل والأخ الكبير أحمد وفيق والجميلة سهر الصايغ بجد بجد كنت مستمتع بهذا العمل وفخور اني جزء منه، كانت أيام جميله جدًا لن أنساها خصوصًا في السفر الى الأردن".

وأضاف: "من أقرب الأعمال لقلبي مسلسل 'في كل أسبوع يوم جمعة' مع الرائعة منة شلبي و أسر ياسين والمبدع المخرج محمد شاكر خضير تجربه أعتز بها جدًا، حقيقي ومسلسل 'أرض النفاق' مع محمد هنيدي و'لأعلى سعر' مع نيللي كريم وواحة الغروب مع خالد النبوي والمخرجة الرائعة كاملة أبو زكرى وفيلم 'الألماني' مع محمد رمضان فيلم 'الجزيرة ٢' مع المخرج العظيم شريف عرفة و النجم أحمد السقا".

واختتم قائلاً: "أنا عاشق للفن وأتمنى تقديم العديد من الشخصيات، وحالياً أقوم بتصوير مسلسل جديد أشارك في بطولته اسمه 'الكهف' من إخراج الاستاذ حسام الجوهري وانتاج شركة اي برودكشن والاستاذ أحمد فهمى يدور في سياق فانتازيا أسطوري".

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