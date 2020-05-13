الاتحاد الإماراتي ينظم 11 ورشة عمل

يقوم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتنظيم 11 ورشة عمل في مختلف التخصصات ضمن مبادراته الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات على الساحة الرياضية القارية والدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ على اللعبة إلى جانب استغلال فترة توقف النشاط الكروي نتيجة جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن ورش العمل ستقام بدءا من اليوم وحتى 22 مايو الجاري بمشاركة الكوادر الفنية والإدارية العاملة في جميع أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بعد.

وتنطلق ورش العمل اليوم بإقامة ورشة عمل فنية لتحليل المباريات والتدريبات ، وتليها ورشة عمل متخصصة في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب وعمليات الاستشفاء، بينما تعقد ورشة عمل تحت عنوان "إلهام القيادة التحفيزية" في 17 مايو.

كما ستقام ورشتا عمل في اليوم التالي لتناقش الأولى أهمية التغذية الجيدة للاعبي كرة القدم، أما الثانية فتتطرق لكيفية تأسيس حارس مرمى إماراتي أكاديمي.

وتقام يوم 19 مايو ورشتا عمل؛ الأولى بعنوان "معايير اختيار اللاعبين الشباب في الأكاديميات"، والثانية تتعلق بتدريب المدربين وتحمل عنوان "هل التدريب فن أم علم؟"، وتستكمل بقية الورش في 20 مايو بتنظيم ورشة عمل تستعرض المبادئ الأساسية للتجهيز البدني للاعبين.