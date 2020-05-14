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مناشدة عاجلة من "الصحة العالمية" لقادة الدول "فيديو"

الخميس 14/مايو/2020 - 07:22 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أمنية فوزي
دعا الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، القادة السياسيين للتأكد من السيطرة على الخدمات داخل المؤسسات الصحية.

وأكد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن الازدحام أو اكتظاظ السجون يساعد على تفشي الوباء في أوساط المساجين، متابعًا: "نحث القادة السياسيين على التأكد من الاستعداد لمواجهة الفيروس تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومع المحافظة على حقوق الإنسان".

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، عن إطلاق أكاديمية لدعم العاملين في مجال الصحة، وتوعية الجمهور، لافتًا إلى أنها متاحة بكل اللغات.

وأشار "أدهانوم"، إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بترجمة توجيهات، من ضمنها 69 كورس للطوارئ، بالإضافة إلى تعليم الباحثين بعدة لغات، مشددًا على أن مشاركة الخبرات مهم جدًا لمواجهة الجائحة، وأن التعلم المشترك هو المفتاح للوحدة والتضامن وبناء عالم أفضل لنا جميعًا.

تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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