Advertisements

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب عدم تحقيق سميحة توفيق حلم النجومية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد فنانة تمتلك جمالًا من نوع خاص فضلًا عن أنوثة اهلتها للقيام بأدوار الإغراء في بعض الأفلام.

أطلت على شاشات السينما خلال فيلمها الأول"مبروك عليكي"، حتى تمردت على هذه الأدوار وقدمت نوعية مختلفة، يعد المشهد الأشهر لها بالسينما في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، خاصةً جملتها: "وأداريهم ليه.. وحشين".

أصيبت سميحة توفيق، بمرض في الكبد، ولم تجد من يقف إلى جوارها سوى الفنانة تحية كاريوكا، التي تحملت تكاليف العلاج كاملة.

كما هاجمها مرض هشاشة العظام، فكانت عندما تؤدي مشهد ترتدي فيه فستان عاري، تعاني بعدها أسبوعين من آلام في العظام، فكان سببًا في عدم تحقيقها حلم النجومية المنشودة.

أخبار تهمك

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

منذ أقل من ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يغدر بـ "نيمار" من أجل زميل ميسي

منذ ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز ويحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:57 م

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟