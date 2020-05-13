في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب عدم تحقيق سميحة توفيق حلم النجومية

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تحل اليوم ذكرى ميلاد فنانة تمتلك جمالًا من نوع خاص فضلًا عن أنوثة اهلتها للقيام بأدوار الإغراء في بعض الأفلام.



أطلت على شاشات السينما خلال فيلمها الأول"مبروك عليكي"، حتى تمردت على هذه الأدوار وقدمت نوعية مختلفة، يعد المشهد الأشهر لها بالسينما في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، خاصةً جملتها: "وأداريهم ليه.. وحشين".



أصيبت سميحة توفيق، بمرض في الكبد، ولم تجد من يقف إلى جوارها سوى الفنانة تحية كاريوكا، التي تحملت تكاليف العلاج كاملة.



كما هاجمها مرض هشاشة العظام، فكانت عندما تؤدي مشهد ترتدي فيه فستان عاري، تعاني بعدها أسبوعين من آلام في العظام، فكان سببًا في عدم تحقيقها حلم النجومية المنشودة.