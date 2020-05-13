البورصة الأمريكية تتراجع بالختام بقيادة قطاعي الطاقة والمالية

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بقيادة قطاعي الطاقة والمالية بهبوطهم بنحو 4.6 بالمائة و2.6 بالمائة.





وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة، إلا أنها قد لا تكون الأخيرة بالنظر إلى أن الطريق غير واضح ويخضع لمخاطر انخفاضات كبيرة بفعل تأثيرات وباء كورونا.





وأضاف "باول" أنه يجب أن يشهد الاقتصاد تعافياً كبيراً بمجرد السيطرة على الوباء، مستبعداً فكرة خفض معدل الفائدة للنطاق السالب في الولايات المتحدة.





وجاءت تصريحات باول في الوقت الذي تبدأ فيه عدة ولايات أمريكية بإعادة فتح اقتصاداتها، مما يثير القلق بشأن احتمال حدوث موجة ثانية من حالات الكورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 11 عاما خلال الشهر الماضي.





وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.2 بالمائة وهو ما يعادل 516 نقطة إلى مستوى 23247.9 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة ليسجل 2820 نقطة، كما انخفص "ناسداك"بنحو 1.5 بالمائة إلى 8863.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً مستوى 100.211.