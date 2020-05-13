جومانا مراد: أحب الأدوار التي تستفز المشاهدين (فيديو)





قالت النجمة جومانا مراد،إنها تفضل الأدوار المركبة التى تستفز المشاهدين،وتحظى بحبهم فى ذات الوقت، موضحة أن دورها فى مسلسل "خيانة عهد"، أحدث حالة فى مصر والمجتمع العربى، وتابعت:"شيرين ورغم كل الشر اللى فى شخصيتها إلا أن كل المشاهدين أحبوها بقوه لأنها أصبحت بهذا الشكل لوجود دوافع أجبرتها على ذلك..مثل هذه النوعية من الأدوار بطلع إمكانيات الممثل".وأضافت النجمة جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"،المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها تتابع رد فعل المشاهدين، بشكل مستمر، من خلال السوشيال ميديا، وتأكدت أن مسلسل "خيانة عهد" وشخصية شيرين، محبوب لدى المصريين والعرب.هذا وأعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بنجاح مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بعد ظهورها في إحدى الحلقات كضيفة شرف.وقالت جومانا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن كواليس تصوير العمل كانت أكثر من رائعة وأنها تحب كل فريق العمل وتعتز بصداقتهم.وعما إذا كانت تتابع برنامج "رامز مجنون رسمي" أم لا أوضحت أنها لا تحب مثل هذه البرامج ولاتتابعها ولا تحب أن تشارك فيها.عربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بنجاح مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بعد ظهورها في إحدى الحلقات كضيفة شرف.وقالت جومانا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن كواليس تصوير العمل كانت أكثر من رائعة وأنها تحب كل فريق العمل وتعتز بصداقتهم.وعما إذا كانت تتابع برنامج "رامز مجنون رسمي" أم لا أوضحت أنها لا تحب مثل هذه البرامج ولاتتابعها ولا تحب أن تشارك فيها.