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حاكم نيويورك: متلازمة نادرة تصيب الأطفال بـ 15 ولاية يعتقد أنها مرتبطة بكورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:37 م
أندرو كومو
أندرو كومو
وكالات
قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن الولاية سجلت 166 حالة وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 195 باليوم السابق، مضيفا أن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات ارتفع إلى 416، مقارنة مع 401 أمس.


ولفت حاكم الولاية، إلى أن 15 ولاية على الأقل تحقق في حالات متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد.

وقال كومو إن مسؤولي الصحة في نيويورك يحققون في 102 حالة من المتلازمة المرتبطة بثلاث وفيات في الولاية، وأن 14 ولاية أخرى بما فيها كاليفورنيا وكونيتيكت أبلغت عن حالات مماثلة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" المتخصصة في إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة عن 1894 وفاة على الأراضي الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي بزيادة أكثر من الضعفين عن اليومين السابقين، حيث تم تسجيل 930 وفاة يوم الاثنين و776 يوم الأحد.

وتخطى إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة.

ومع ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن توجيهاته بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية في البلاد، قائلا إن "نجاح خفض أعداد الوفيات (بكورونا) لم يكن ليتحقق من دوني أو مساندة الحكومة الفيدرالية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 



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