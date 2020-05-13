تعرف على سر ابتعاد جومانا مراد عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات

كشفت النجمة جومانا مراد، أحد أبطال مسلسل "خيانة عهد"، السبب وراء ابتعادها عن الشاشة لمدة 7 سنوات، موضحة أن رعاية أمها وأبنها محمد والاهتمام بأسرتها كان السبب الرئيسي وراء ذلك، متابعة: "ظروفي جعلتني أختفي من الساحة الفنية لمدة 7 سنوات.. كنت عاوزة اهتم بماما وعائلتي والحمد الله عندي محمد".





وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد وقت وستعود مرة أخرى، مستكملة: "أنا كنت راجعة راجعة ولكن أعلم أنها ستكون صعبة.. ولكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت أني لم أغيب ثانية عنها".





وأعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بنجاح مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بعد ظهورها في إحدى الحلقات كضيفة شرف.





وقالت جومانا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن كواليس تصوير العمل كانت أكثر من رائعة وأنها تحب كل فريق العمل وتعتز بصداقتهم.





وعما إذا كانت تتابع برنامج "رامز مجنون رسمي" أم لا أوضحت أنها لا تحب مثل هذه البرامج ولاتتابعها ولا تحب أن تشارك فيها.





وأعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بنجاح مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بعد ظهورها في إحدى الحلقات كضيفة شرف.





وقالت جومانا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن كواليس تصوير العمل كانت أكثر من رائعة وأنها تحب كل فريق العمل وتعتز بصداقتهم.



