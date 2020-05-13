بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

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عرضت مساء اليوم الحلقة العشرين من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.



وجاءت ضمن أحداث الحلقة العشرين من "ونحب تاني ليه، اتصال هدير_كارولين عزمى بغالية_ياسمين عبد العزيز، لتخبرها أن طليقها عبد الله_شريف منير في المستشفى، لتذهب له غالية وتجد عبد الله مصاب ب ارتجاج كبير في المخ، الأمر الذى أحزنها شديداً، وطلبت من الطبيب أن تراه لتطمئن عليه.



يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.