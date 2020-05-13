"نيتي خير".. تامر أمين يعتذر لـ شريف مدكور على الهواء (فيديو)



وأكد أن الإعلامي شريف مدكور أفضل إعلامي قدم برنامج من نوعية البرامج الاجتماعية، موجها حديثه له قائلًا: " أنا مش عارف زعل ليه اقسم بالله نيتى خير ولو زعلت حقك عليا.



وحل الإعلامي تامر امين، مساء اليوم، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.



برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن تامر أمين حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وأسبانية عام 1996 وهو ابن الإعلامي المعروف أمين بسيوني وشقيق الإعلامي علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية.



كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات أخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير.



وكان يقوم بتقديم برنامج "مصر النهارده" البيت بيتك سابقًا على الفضائية المصرية منذ عام 2004 الذي حقق نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي كله وهو ما أثر كثيرًا في مشوار تامر أمين المهنى إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011 ثم أنتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم انسحابه منها وبعد عدة أشهر انتقل إلى قناة المحور بلس واستمر في تقديم برنامجه "تحيا مصر" إلى أن توقف لمدة غير معلومة بعد عيد الفطر 2012 وبعدها ذهب إلى روتانا مصرية في 2013 ليقدم برنامج ساعة مصرية ثم برنامج من الآخر إلى أن ترك قنوات روتانا ثم أعلن ذهابه لـ شبكة تليفزيون الحياة ليشارك لبنى عسل في تقديم برنامج الحياة اليوم بعدها ذهب إلى شبكة النهار لتقديم برنامج أخر النهار.



وقال "أمين"، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء إن "الشخصية التي ظهر بها شريف فى مقلب رامز غير الشخصية اللى بشوفها فى البرنامج الذي يقدمه"، معقبًا: " مش عارف شريف مدكور زعل من كلامي ليه،انا شايف أن اللى بيعمله احترافيه، وهى الظهور بشخصية تناسب البرنامج اللى بيقدمه".