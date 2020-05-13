الكشف عن حقيقة اعتزال شيكابالا كرة القدم

تكهنت بعض من التقارير الصحفية بأن محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يعتزل في نهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكشفت التقارير بأن شيكابالا يرفض الابتعاد عن المستطيل الأخضر فى نهاية الموسم، حسب ما أشار أحد المقربين للاعب، مؤكدا أن شيكا يرى أن أمامه موسم أو موسمين على الأقل في الملاعب.





وكان شيكابالا قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني.





ومنذ عودته حصد محمود عبد الرازق شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم بثلاث بطولات هم بطولة كأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.



