تحديد موعد استئناف الدوري النمساوي

يتطلع مشجعو كرة القدم النمساويون إلى الثاني من يونيو المقبل، وهو الموعد الذي يعتزم فيه اتحاد الكرة النمساوي استئناف مباريات الموسم بعد أسابيع من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، ومن أجل اتباع الإرشادات الصحية، سيتم التركيز على الوقاية وستقام المباريات بدون جمهور، حسبما كشف كريستيان إيبنباور رئيس رابطة الدوري أثناء طرح الخطة اليوم الأربعاء.

وسيتم تصنيف الرياضيين وموظفي الدعم وغيرهم ممن سيسمح لهم بدخول الملاعب إلى مجموعات ، مع قواعد مختلفة حول حرية الحركة واختبار الفيروسات لكل مجموعة.

وأكد إيبنباور أن التحول إلى اللعب بموجب قواعد السلامة الصحية سيتطلب تغييرات متعددة، حيث لم يعد من الممكن عناق اللاعبين لبعضهم البعض خلال الاحتفال بالأهداف، وسيتم تطهير الكرات بانتظام. فيما لن يطلب من المدربين ارتداء الأقنعة.

ولن يتعين على المشجعين الانتظار حتى استئناف الموسم في الثاني من يونيو المقبل لمشاهدة كرة القدم النمساوية، حيث تقرر إقامة نهائي كأس الدوري بين ريد بول سالزبورج (حامل اللقب) وأوستريا لوستيناو، الذي يلعب بالدرجة الثانية في 29 مايو الحالي.

وبمجرد أن يبدأ الموسم بشكل منتظم، ستلعب الفرق أيضا مباريات منتصف الأسبوع حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك من المتوقع أن تكون هناك تصفيات أخرى مؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.