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تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض حظر شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك لتخفيف حدة الزيادات في إصابات فيروس كورونا ومنع انتشارها بين المواطنين.

وأضافت "درويش" في بيان لها، اليوم الأربعاء، يجب أن يكون تطبيق الحظر بصرامة وشدة على أرض الواقع، وخاصة أنه لا يوجد وعى والتزام من قبل المواطنين بالحظر، وخاصة فى القري والنجوع، مطالبة بأن يكون هناك حظر شامل خلال أيام العيد.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها العامة والخاصة خلال أيام عيد الفطر، لذلك فرض الحظر الشامل لن يؤثر على المؤسسات الاقتصادية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الأعياد لها طقوسها الخاصة، والمواطنين لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة من زياراة الأهل والأقارب والأحباب، لافتة إلى أن هذه التجمعات ينذر بإصابة عدد كبير من المواطنين جراء هذه العادات المتوارثة.

خروح 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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