المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الاتحاد الانجليزي ضد "فيفا"

حددت محكمة التحكيم الرياضية يوم 26 يونيو المقبل للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن منع نادي تشيلسي من الانتقالات في العام الماضي.

وفرض "فيفا" غرامة على الاتحاد الإنجليزي قدرها 510 ألف فرنك سويسري (524637 دولاراً)، انخفضت إلى 350 ألف فرنك لاحقاً، العام الماضي لانتهاكه قواعد تتعلق بالانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين صغار السن.

ومنع "فيفا" الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي انتقال لكن المحكمة الرياضية خفضت المدة للنصف عند طعن تشيلسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وخفضت الغرامة أيضاً.

وأعلن "فيفا" أن تشيلسي انتهك القواعد فيما يتعلق بحالة 29 لاعباً بعد تحقيق مطول بشأن تسجيل اللاعبين في أكاديمية النادي.

ولم تجد المحكمة سوى "نحو ثلث الانتهاكات" التي أعلنها "فيفا" وقالت إن الكثير من هذه الحالات لم تكن خطيرة.