Advertisements

المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الاتحاد الانجليزي ضد "فيفا"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:43 م
الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم-ارشيفية
الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم-ارشيفية
وكالات

حددت محكمة التحكيم الرياضية يوم 26 يونيو المقبل للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن منع نادي تشيلسي من الانتقالات في العام الماضي.

 

وفرض "فيفا" غرامة على الاتحاد الإنجليزي قدرها 510 ألف فرنك سويسري (524637 دولاراً)، انخفضت إلى 350 ألف فرنك لاحقاً، العام الماضي لانتهاكه قواعد تتعلق بالانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين صغار السن.

 

ومنع "فيفا" الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي انتقال لكن المحكمة الرياضية خفضت المدة للنصف عند طعن تشيلسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وخفضت الغرامة أيضاً.

 

وأعلن "فيفا" أن تشيلسي انتهك القواعد فيما يتعلق بحالة 29 لاعباً بعد تحقيق مطول بشأن تسجيل اللاعبين في أكاديمية النادي.

 

ولم تجد المحكمة سوى "نحو ثلث الانتهاكات" التي أعلنها "فيفا" وقالت إن الكثير من هذه الحالات لم تكن خطيرة.

 

أخبار تهمك

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يغدر بـ "نيمار" من أجل زميل ميسي

منذ ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ ساعتين

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز ويحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:57 م

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟