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سميحة توفيق ساعدتها تحية كاريوكا وشادية ولم تقف بجوارها ابنة عمتها نعيمة عاكف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

عاشت الفنانة سميحة توفيق، قبل رحيلها حياة مأساوية بسبب توقف نشاطها الفني، ولم يكن يكن لديها ما تدخره.

كانت الفنانة شادية، ترسل لها مبلغًا ماليًا من آن لآخر مع أحد أقاربها، فهي الوحيدة التي كانت تسأل عنها.

وعن بداية دخولها الفن قالت سميحة توفيق، أن ابنة عمتها نعيمة عاكف، لم تساعدها في بداية مشوارها، في حين وقفت إلى جوارها الفنانة تحية كاريوكا، ووصفتها بأنها بنت بلد وجدعة وست "بـ100 راجل".

أصيبت سميحة توفيق، قبل وفاتها بعدة أعوام بمرض هشاشة العظام وانتقلت للعيش في شقة متواضعة في حي السيدة زينب، ومكثت فيها، حتى وفاتها في الحادي عشر من أغسطس عام 2010 عن عمر يناهز 82 عامًا.

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