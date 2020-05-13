Advertisements

تحية كاريوكا تنقذ سميحة توفيق من الملك فاروق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تميزت سميحة توفيق، بأنوثتها الطاغية، وأدوارها في الإغراء، أبرز المحطات في حياة نجمة الإغراء سميحة توفيق، التي عرفناها من خلال دورها في مسرحية" ريا وسكينة"، حينما قال، عنها عبدالمنعم مدبولي: "الهبلة.. الحمارة.. أم بدوي".

وهي في أوج أنوثتها وجدت نفسها مطلوبة كي تنضم إلى حريم الملك فاروق، ولكنها رفضت واستنجدت بأستاذتها الفنانة تحية كاريوكا، التي وجهت لها عددًا من النصائح الذهبية فعرفت كيف تخرج من ذلك المأزق.

فى إحدى الليالى التى جمعتها بتحية والملك فاروق لاحظت تحية كاريوكا، أن الملك فاروق يفحص جسد سميحة توفيق، ويدقق النظر فى ملامحها فقالت لها تحية: "يا ريت تروحى يا سميحة".

وبالفعل خرجت "سميحة" من الأوبرج بناءً على نصيحة تحية كاريوكا، ونجت من أن تكون من حريم الملك فاروق.

بعد قيام ثورة يوليو تزوجت سميحة توفيق، من أحد الضباط الذي طلب منها ترك الفن، وبالفعل قامت بذلك، ولكن بعد إنفصالهم عادت مرة آخرى، وتزوجت من الموسيقار عطية شرارة.

أخبار تهمك

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز ويحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة

برشلونة يغدر بـ "نيمار" من أجل زميل ميسي

منذ ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:57 م

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

تصريح قوي من النائب العام بشأن حماية المسجونين من كورونا

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟