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سميحة توفيق رفضت الزواج من فؤاد المهندس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

روت الفنانة سميحة توفيق، في أحد الحوارات معها عن قصة حب الفنان الكبير فؤاد المهندس، لها قبل زواجه من الفنانة شويكار.

وقالت سميحة توفيق، كانت تلمح في عينيه حب العشاق وعرضه الزواج منها، فكان ردها "خلينا إخوات".

وبعدما ضاق بها الحال كان فؤاد المهندس، من أوائل الناس الذين مدوا لها يد العون، إلى جانب الفنانة شادية، التي ظلت حتى أخر أيام حياة سميحة توفيق، تساعدها ماديًا، خاصة وأن أخر أعمال سميحة" كان مع "شادية" في مسرحية "ريا وسكينة".

اعتزلت سميحة توفيق، الفن ورحل عن عالمنا بعد سنوات طويلة من إعتزالها في يوم 11 أغسطس عام 2010 عن عمر ناهز 82 عامًا.

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