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هايدي رفعت تتشاجر مع شقيقة الفنان محمد شاهين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شهدت الحلقة 21 من مسلسل جمع سالم تطور كبير في الأحداث حيث تشاجرت الفنانة هايدي رفعت مع شقيقة الفنان محمد شاهين "يونس" بالتبني وقاموا بضرب بعض عندما أخبرتها هايدي أنها وافقت على جلوسها معها هي وصديقتها الفنان رنا سماحة احترامًا للسيدة هاجر التي طلبت منا ذلك فلولاها ما وافقنا لانك مشهوره بمقاطع رقص على موقع تيك توك وهذا لا يليق بأي فتاة محترمة.



مسلسل "جمع سالم" تدور احداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي وهايدي رفعت وسامح الصريطي وميدول عادل ومحمد شاهين.

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