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نجم برشلونة يعود لتدريبات الفريق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
وكالات
انضم الفرنسي لينجليه الذي غاب الثلاثاء، عن التدريبات بتصريح من النادي، اليوم الأربعاء، للتدريب الثالث لبرشلونة تحت قيادة المردب كيكي سيتين عقب العودة من التوقف بسبب كورونا.



وتدرب اللاعبون بشكل منفرد في ثلاثة ملاعب مختلفة بمدينة جوان غامبر الرياضية وفقاً لما تنص عليه بروتوكولات السلامة.


وشارك في التدريب لاعبو الفريق الأول ولاعبون من الفريق الرديف وهم أنسو فاتي وإنياكي بينيا وريكي بويج وكويادو وأراوجو ومونشو.


ويعد عثمان ديمبيلي هو اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب حتى الآن في المدينة الرياضية بسبب إصابته الطويلة، ولم يتمكن من الخضوع لاختبار فيروس كورونا من قبل رابطة الليغا، وخضع لاختبار في منزله.



ومن المقرر عودته قريباً للتدريبات بمجرد معرفة نتائج التحليل، وسيحصل الفريق على راحة غداً على أن يعود للتدريبات الجمعة الساعة 09.30.

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